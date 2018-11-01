الهريني لوطن: شكوى ضد عدوان ابراهيم لامتناعه عن تنفيذ قرار العليا بعزله من رئاسة ديوان الفتوى والتشريع

رام الله- وطن: أكد المحامي محمد الهريني لـوطن، أنه تقدم اليوم بشكوى لدى النيابة العامة، ضد رئيس ديوان الفتوى والتشريع عدوان ابراهيم لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة العليا بوقف تعيينه في وظيفته.

وقال الهريني إن العليا أصدرت قرارها بتاريخ 29/10/2018، بوقف تعيين عدوان كرئيس ديوان الفتوى والتشريع بناء على شكوى تقدمت بها نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، نتيجة وجود خلل في قرار تعيينه بهذا المنصب، لكنه استمر في ممارسة صلاحياته وتواجده في مبنى الديوان، ورفض تسليم ما في عهدته من الوظيفة الحكومية، وأصرّ على تحدي القرار القضائي على الرغم من تبلغه بتاريخ 29/10/2018 من خلال الصحافة، ومن خلال مُحضر المحكمة بتاريخ 30/10/2018، ومن خلال إخطار عدلي بتاريخ 31/10/2018.

وأضاف الهريني "استغرب أن رئيس ديوان الفتوى والتشريع، الذي من المفترض أنه اول من يحترم القوانين والتشريعات، يخالف هذه التشريعات ويحاول عرقلة القرارات القضائية، وفرض أمر واقع، وفرض نفسه على الموظفين، وقام بالاجتماع بالموظفين بعد صدور قرار العليا، واعطى تعليمات بعدم التعامل مع القرار وعدم السماح لأي شخص بدخول مكتبه".

وقال الهريني "على الرغم من حضور موظف المحكمة الى ديوان الفتوى والتشريع بالأمس، إلا أنه رفض السماح للموظف بالدخول مكتبه من أجل تبليغه بالأوراق القضائية، واعطى تعليمات للسكرتيرة والأمن واخرجوه وطلبوا منه الحضور في مواعيد أخرى، وأخبروه أن رئيس ديوان الفتوى والتشريع لا يستطيع مقابلتك الآن، على الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا بهذا الخصوص".

وأشار الهريني إلى أن قرار العليا الصادر بتاريخ 29/10/2018، هو قرار مستعجل ينفذ على الفور.

وأوضح أن الشكوى التي تقدم بها اليوم لدى النيابة العامة، هي شكوى جزائية تطالب بحبس عدوان إبراهيم وعزله من الوظيفة الحكومية لأنه امتنع عن تنفيذ قرار قضائي، مضيفاً: هذه التهمة تستوجب الحبس والعزل من الوظيفة، وتم مباشرة التحقيق في الشكوى التي سجلت برقم (5459 )، وقيدت بملف تحقيقي في النيابة، وتم مخاطبة النائب العام للحصول على إذن من أجل محاكمته.

وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد القيام بإجراءاتها بداية الأسبوع المقبل وإصدار مذكرة إحضار وفق القانون بحق عدوان.

يشار إلى أن وطن، اتصلت بعدوان لأخذ تعليق منه على الشكوى إلا انه لم يجب على الاتصال.

فيما يلي الوثائق الخاصة بالشكوى: