شركة حضارة تطلق حملة " حضارة …TV زيــــــــو مـــــــا فــــي" مجانـــاً لجميع مشتركيها

رام الله- وطن: أطلقت "حضارة" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الأنترنت والتكنولوجيا المتطورة في فلسطين حملتها الجديدة والخاصة بجهاز "حضارةTV زيــــو مـــــا فـــــي"، والتي تستهدف جميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد، حيث يحصل المشترك على جهاز حضارةTV مجاناً واشتراك بأسعار مميزة على باقات إنترنت إكستريم. تأتي هذه الحملة سعياً من شركة حضارة في تعزيز إستراتيجيتها في منح المشترك تجربة جديدة ومختلفة عن الإعتيادي، من خلال تلفزيون حضارة التفاعلي.

و قال يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في حضارة أن حملة "حضارةTV زيــــو مـــــا فـــــي" من الحملات المميزة التي تبرز جهاز حضارةTV كأداة أثبتت أنها ثورة التحكم والتجربة المتطورة،فالخروج من واقع التلفاز الذي يفرض عليك أوقات محددة لمتابعة أفلامك ومسلسلاتك وبرامجك المفضلة الى واقع أن المستخدم هو من يفرض على التلفاز أي برنامج أو مسلسل أو فيلم يفضل مشاهدته وفي الوقت الذي يريده هو النقلة النوعية التي ارتقى بها جهاز حضارة TV بالمشترك إلى تجربة عالمية ورقمية مختلفة، التلفزيون التفاعلي من حضارة يضم للمشترك الفلسطيني أحدث التطبيقات التي تحتوي أضخم مكتبة أفلام عالمية وعربية، وأكثر المسلسلات والبرامج متابعة وشهرة في العالم العربي والأجنبي، بالاضافة الى أحدث تقنيات البحث المتطورة والبسيطة من خلال Google Chrome و YouTube.

و أكد الخطيب بأن الهدف من هذه الحملة هو تسليط الضوء على أهمية مشتركينا وحرصنا على أن نكون على موعد متجدد معهم في إطلاق العديد من الخدمات و الحملات المبتكرة وأجهزة التكنولوجيا التي تلبي رغباتهم و احتياجاتهم موضحا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة التي تضمن وسيلة إتصال و تواصل سريعة وآمنة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يرضي مشتركيها من مختلف الفئات العمرية.



ومن الجدير ذكره أنه يمكن طلب جهاز حضارة TV من خلال تطبيق MyHadara أو عبر الإتصال على 1700100100.