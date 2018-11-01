وكيل "العمل" يشرح بعض بنود قانون الضمان للمعتصمين أمام الوزارة

رام الله- وطن: أفادت وزارة العمل في بيان لها، أن وكيل الوزارة سامر سلامة، أوضح ظهر اليوم ، بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي لعدد من المعتصمين امام مقر الوزارة، وقدم شرحا وافيا للعديد من الاسئلة والاستفسارات والتخوفات التي تقدموا بها، وذلك خلال استقباله لهم في قاعة وزارة العمل.

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للحوار الثلاثي عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الوحدة المساندة سليم نخله ، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة هاني الشنطي .

واكد سلامة ضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي سيقدم الكثير من الخدمات، والمنافع الضرورية والمهمة للعمال، ويعالج الخلل الذي يتعلق بنهاية الخدمة ، مشيرا الى ان الضمان جاء ليكمل احتياجات العمال الذي لا يوفرها قانون العمل الفلسطيني.

ولفت سلامة الى ان العاملات والعمال يتعرضون في سوق العمل الى الانتهاكات والتجاوزات للقوانين ذات الصلة، وغيره من التجازوات المتعددة بحق عمالنا .