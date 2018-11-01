الوفد الأمني المصري يصل غزة

غزة- وطن: وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز" ضمن زياراته المتكررة مؤخرا لبحث ملفات التهدئة والمصالحة.

وضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد.

وسيلتقي الوفد مع قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، والفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ويأتي هذا في ظل الحديث عن اتفاق بين الفصائل للتخفيف من مواجهات مسيرات العودة يوم غد الجمعة.