عائلة الجندي غولدين تدعو لعدم الموافقة على تهدئة لا تشمل صفقة تبادل مع حماس

القدس- وطن: طالبت عائلة الجندي الإسرائيلي هادار غولدين، الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة، الوزراء الإسرائيليين بعدم الموافقة على أي تهدئة أو تسوية لا تشمل صفقة تبادل مع حماس.

ودعت عائلة غولدين، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية إلى عدم الموافقة على أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يشمل صفقة تبادل مع "حماس".

وأضافت العائلة في رسالة بعثت بها إلى الوزراء أنها "تشعر بالإحباط" بسبب عدم استغلال إسرائيل لقطر لإعادة الأسرى.

وكان عضو المجلس، موشيه كحلون، قد أوضح أمس، أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين شرط أساسي للتوصل إلى تسوية أو تهدئة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلي، ذكر مصدر في قطاع غزة في حديث لموقع "واينت" الأخباري، أن الفصائل الفلسطينية أجمعت على وقف المسيرات حتى يوم الأحد المقبل بهدف إعطاء الفرصة للمساعي المصرية للتوصل إلى للتهدئة.