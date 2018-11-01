الاحتلال يفرج عن الصحفي شريتح ووالده وشقيقه



رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مدير دائرة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصحفي ثائر شريتح، ووالده وشقيقه، بعد احتجازهم منذ ساعات الصباح، بشرط مراجعة مخابرات الاحتلال يوم الأحد المقبل، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، قرية المزرعة الغربية غرب مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص تجاه شبان خلال مواجهات بالقرية، واعتقلت عائلة شريتح ومواطنين آخرين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شريتح في آذار/مارس الماضي، واحتجزته في سجن عوفر لعدة أيام.