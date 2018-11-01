قرار بتجميد تجريف المستوطنين أراضٍ جنوب بيت لحم



بيت لحم- وطن: انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، قرارا بتجميد اعمال التجريف التي شرع به المستوطنون، قبل ثلاثة اسابيع في أراضي خلايل اللوز، وخلتي القطن والنحلة، جنوب بيت لحم.

واوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، انه ومن خلال متابعة محامي الهيئة علاء محاجنه تمكن من انتزاع قرار من "المستشار القانوني الإسرائيلي" بعد ان اظهر له كافة الأوراق الثبوتية والرسمية بملكيتها لمواطنين فلسطينيين، وبناء على ذلك تم تجميد العمل حتى الانتهاء من إجراءات المحكمة.

(وفا)