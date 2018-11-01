مصر تسقط الجنسية عن اثنين من مواطنيها لقبولهما الجنسية الإسرائيلية

وطن- وكالات: أسقط رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين لحملهما الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارين أطلق عليهما رقمين 39 و40 لسنة 2018 ونشرا في الجريدة الرسمية، ينصان على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة كريستينا إميل شنودة جندي، من مواليد الولايات المتحدة 1993، والمواطن مايكل إميل جندي بخيت، وهو أيضا من مواليد الولايات المتحدة 1985.

وأشار نص القرارين إلى أن تبنيهما جرى بناء على دستور البلاد والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وكذلك ما عرضه وزير الداخلية المصري وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(روسيا اليوم)