الخارجية الروسية تبحث مع الجبهة الشعبية الأوضاع في فلسطين وسوريا

وطن- وكالات: استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر طاهر وعارف عرفان، وبحث معهما آفاق تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن الطرفين أجريا "مناقشة مفصلة للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن اللقاء تضمن أيضا "تبادلا للآراء مبنيا على الثقة حول تطورات الأوضاع في سوريا ومحيطها".

المصدر: نوفوستي