قصر جاسر يحصد خمس جوائز عالمية كأفضل فندق كلاسيكي وتاريخي

بيت لحم- وطن: حصد فندق قصر جاسر في بيت لحم، على خمس جوائز عالمية، اثنتين منها على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح مروان كتانة مدير عام الفندق لـ وطن إن القصر حص على خمس جوائز في مسابقه (هوت) العالمية، مشيراً الى أن جائزتين منها على مستوى الشرق الأوسط كأفضل فندق كلاسيكي وتاريخي، وثلاثة جوائز على مستوى فلسطين.

وأشار الى أن الفندق حصد هذه الجوائز وسط مشاركة 1500 فندق عالمي في المسابقات.

وحول الفندق، فإن عمره يعود الى عام 1910، وهو الفندق الوحيد في بيت لحم يقدم خدمات "خمس نجوم" ويتخذ من التراث الفلسطيني طابعاً له، وحوّله البريطانيون أيام انتدابهم لفلسطين الى سجن، ثم جرى تحويله الى مدرسة، وعام 1998 تم افتتاحه كفندق.

وأوضح لـ وطن أن المعايير التي جرى اختيار الفنادق الفائزة في المسابقات، هي دولية، حيث ترسل لجان التحكيم وفوداً رسمية وأخرى سرية الى الفنادق المتقدمة للمسابقات، للاطلاع على حال الفندق وخدماته.