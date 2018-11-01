إلغاء رسوم تصريح سفر المقدسيين على معبر الكرامة

القدس- وطن: نجح المحاميان المقدسيان خالد الطويل وصابر ناصر في كسب دعوى قضائية رفعاها في بداية العام الحالي عن جباية رسوم تصريح السفر للمقدسيين والتي تبلغ 230 شيقل.

وباركت الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" ذلك من خلال صفحتها على الفيسبوك، ونشرت:" الغاء رسوم تصريح السفر الى الاردن الشقيق بواقع 230 شيكل عن كل مسافر مقدسي اعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله... عسى ان تكون المحطة القادمة الغاء ضريبة المغادرة الظالمة... حتى السفر بكرامة.

وأكدت الحملة أن العمل بالنظام الجديد سيتم في مطلع الأسبوع القادم، وأن على كل مسافر مقدسي أن يبرز وثيقة سفر "لاسيه باسيه" لدى وصوله إلى الجسر، على أن يتم إصدار تصريح سفر "نفس النموذج المعروف" لكن دون دفع الرسوم بإستثناء ضريبة المغادرة، 183 شيقل عن كل مسافر.