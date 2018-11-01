الاحتلال يفرج عن محافظ القدس عدنان غيث وآخرين

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن محافظ القدس عدنان غيث ومرافقه مهند شلهب، ومواطنين آخرين، كانت قد اعتقلتهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب خلال قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس.

وقمعت الشرطة الاسرائيلية الندوة بقرار مما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، بذريعة منع أي نشاط للسلطة الوطنية في القدس بزعم الحفاظ على "سيادة" الاحتلال على المدينة.

وكان الاحتلال اعتقل المحافظ غيث ومرافقه، ومدير مؤسسة الرؤيا رامي ناصر الدين والشاب عبد بربر، بعد اقتحام نادي سلوان الذي كانوا يتواجدون فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسين، وتم الاعتداء على المتواجدين فيه ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المنطقة لفترة، قبل اعتقاله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أخرجت كل من في النادي، وأغلقته، واقتادت المحافظ ومن معه في سيارات شرطة الاحتلال، وسلمت العديد من الشبان الذين تواجدوا في المنطقة تباليغ لمراجعتها.

كما منعت سيارتي اسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى نادي سلوان، لتقديم العلاج للشبان الذين أصيبوا بسبب اعتداء جيش الاحتلال عليهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال اختطفت المحافظ غيث من داخل مركبته في بلدة بيت حنينا شمال القدس في العشرين من الشهر الماضي، وأفرجت عنه بعد يومين، وأبعدته عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليا لمدة سبعة أيام وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.