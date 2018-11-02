الكشف عن مشروع قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات

وطن: كشفت القناة العاشرة العبرية الليلة النقاب عن فحوى مشروع قانون جرى تداوله مؤخراً في أروقة الكنيست والذي ينص على إبعاد أقرباء منفذي العمليات إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وبحسب القناة فمن المتوقع عرض مشروع القانون الذي طرحته كتلة حزب "البيت اليهودي" على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للمصادقة عليه الأحد القادم

وينص مشروع القانون على إبعاد أقرباء منفذي العمليات داخل الضفة الغربية، حيث يوصى بإبعاد منفذي العمليات بالشمال إلى جنوب الضفة والعكس، حيث يحظى مشروع القانون يدعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك".