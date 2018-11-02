الذهب يصعد من أدنى مستوى في 3 أسابيع

وطن: ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغته في الجلسة السابقة في الوقت الذي انخفضت أسعار المعادن في الآونة الأخيرة وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عدة شهور مما عزز الشراء.

وبحلول الساعة 7:44 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1222.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجعت لثلاث جلسات على التوالي.

ولامس الذهب أدنى مستوى منذ يوم 11 أكتوبر عند 1211.52 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة إلى 1225.4 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.4 بالمئة بعدما ارتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 847.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 849.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1085.13 دولار للأوقية.