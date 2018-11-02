من القدس الى عمان دون تصريح

القدس- وطن: بات بامكان المقدسي السفر الى الاردن باستخدام وثيقة السفر الاسرائيلية "اللاسيه باسيه" سارية المفعول، دون الحاجة الى اصدار تصريح من وزارة داخلية الاحتلال، والذي تبلغ تكلفته أكثر من مئتي شيكل، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف السفر المرتفعة، وتصب في خزنة الاحتلال عشرات الالاف من الدولارات سنوياً.

وقالت مصادر مطلعة ومستشارين قانونين: إن السفر إلى الأردن بإستخدام "اللاسيه باسية" لا يفقد المقدسي حقه بالعودة إلى مدينته، وهذه الحملة للتخفيف على المقدسيين، ما أدى إلى رفع قضية أمام القضاء الاسرائيلي بهذا الخصوص، حيث تمكن المحاميان خالد الطويل وصابر ناصر من تحقيق سابقة قضائية استطاعا خلالها استصدار قرار من داخلية الاحتلال تتوقف بموجبه الوزارة جباية رسوم التصريح للاردن لمن يحمل (وثيقة سفر) ساري المفعول.

وقامت داخلية الاحتلال خلال أكثر من خمسين سنة بجباية رسوم تصريح للمسافرين للأردن وبشكل مخالف للقانون، وبهذا يكون على المقدسي دفع 180 شيقل فقط بدل 410، حيث يتوقع ان توفر هذه الخطوة اكثر من مئة مليون شيقل على المقدسيين كانت تجبيها الوزارة منهم بطريقة مخالفة لقانون الجوازات الاسرائيلي.

ووفق ما تم الاتفاق عليه فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية ستصدر التصاريح للمقدسيين مجاناً لكل من لديه "لاسية باسية" سارية المفعول.