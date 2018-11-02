محكمة الاحتلال ترفض تأجيل قرار "توسيع الزنازين"

القدس- وطن: رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الجمعة، طلب الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة السابق الذي يقضي بتوسيع زنازين السجناء والأسرى حتى عام 2027، وأمرت بتخصيص مساحة 4.5 متر مربع لكل سجين حتى مدة أقصاها أيار/ مايو 2020.

كما قضت المحكمة أن على جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تخصيص مساحة معيشة مماثلة (4.5 متر مربع) للأسرى الذين يقبعون في زنازين الجهاز بحلول عام 2021. ورفض المحكمة طلب الشاباك تأجيل تطبيق القرار مدة 8 سنوات.

فيما تذرع جهاز الشاباك أمام قضاة المحكمة بأن توسيع المساحة المعيشية للمساجين وللأسرى داخل المعتقلات والزنازين، قد يحد من قدرة الجهاز على "الحد من الهجمات"، وفقًا لمزاعمه.

وأوضحت هيئة قضاة المحكمة أن عدم تنفيذ هذه القرارات مع الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته المحكمة قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى المدنية التي قد يرفعها السجناء والأسرى على جهات الاعتقال.