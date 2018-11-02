"مدى": الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الاعلامية في فلسطين تتسع وتزداد عنفاً

رام الله- وطن: في 18 كانون أول من عام 2013 قررت الامم المتحدة اعتبار يوم الثاني من تشرين الثاني يوما عالميا لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في انحاء العالم.

وهدف هذا القرار مواجهة ثقافة افلات مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين/ات من العقاب، وتمكين الضحايا من الصحافيين/ات من الانصاف والعدالة، خاصة وان 9 من كل 10 جرائم قتل تستهدف الصحافيين/ات يفلت فيها مرتكبوها من العقاب كما ويهدف القرار مطالبة مختلف دول العالم بتوفير بيئة آمنة للصحافيين وتمكينهم من أداء عملهم دون تدخل.

وفي فلسطين، فان الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين/ات والحريات الاعلامية، وخاصة الاسرائيلية منها لم تتوقف عن التصاعد سنة بعد اخرى، كما وانها ازدادات عنفا وخطورة، حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى منذ مطلع العام الجاري 474 اعتداءا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 372 منها اي ما نسبته 78% منها، وهي نسبة تفوق مثيلاتها في الاعوام السابقة فضلا عن ان الكثير من هذه الاعتداءات تندرج ضمن الاعتداءات الخطيرة، والتي كان اشدها جسامة وخطورة قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي الزميلين الصحافيين ياسر مرتجى واحمد ابو حسين اثناء تغطيتهما احداث مسيرة العودة السلمية في غزة في حادثين منفصلين، هذا اضافة الى اصابة عشرات الصحافيين/ات الفلسطينيين الاخرين بالرصاص الحي خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري خلال قيامهم باعمالهم في انحاء الضفة وقطاع غزة.

ويرى مركز "مدى" ان افلات مرتكبي هذه الجرائم وغيرها المئات من الاعتداءات الاخرى ضد الصحافيين/ات في فلسطين خلال السنوات الماضية، حيث قتل ما مجموعه 43 صحافيا على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2000 وحتى الان، ما كان لها ان تستمر وتتصاعد بهذه الوتيرة لو تمت ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ويجدد التأكيد على مواصلته العمل مع مختلف الشركاء محليا واقليميا ودوليا من اجل وضع حد لافلات مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين/ات في فلسطين والعالم، وتجسيد الاهداف التي يرمي قرار الامم المتحدة هذا تحقيقها.

ختاماً قام مركز مــدى وبالتعاون مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (إستقلال) على تنظيم مسابقة لأفضل محكمة صورية لطلبة كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية للدفاع عن حرية التعبير وذلك لتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي التي مرّت بدون محاسبة أو عقاب وسيتم الاعلان عن نتيجة المسابقة في احتفال خاص سيتم عقده بتاريخ 8/11/2018 وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب، كما سينظم مع لجنة دعم الصحفيين فعالية بهذه المناسبة في مدينة غزة يوم السبت القادم.