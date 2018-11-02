الخليل: نصب خيمة اعتصام على دوار ابن رشد احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي

الخليل- وطن: نصب محتجون على قانون الضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، خيمة اعتصام على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، للمطالبة بايقاف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وشارك في صلاة الجمعه المئات من العمال والموظفين والمواطنين في رسالة دعم للحراك بمطالبه العادلة على حد وصفهم.

وقال محمد الزغير المتحدث باسم الحراك ان هذه الفعالية ضمن فعاليات واسعه يقوم بها الحراك من اجل ايقاف هذا القانون.

واشار الى ان هناك خيمة اعتصام دائمة ومفتوحه في ساحة دوار ابن رشد في الخليل، وقال اننا سنبقى معتصمين الى حين تحقيق مطالبنا.

ودعا جماهير شعبنا للمشاركة في الفعالية المركزية التي ستكون على مستوى الضفة الغربية، يوم الأحد بعنوان "مواكب الغضب" وهي تعليق زوامير السيارات الساعه 4:13 دقيقه بتوقيت فلسطين.