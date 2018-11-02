البرغوثي: المزرعة الغربية نموذج للمقاومة الشعبية الباسلة ضد الاستيطان

رام الله- وطن: أشاد النائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اثناء مشاركته في صلاة الجمعة و الاعتصام على الاراضي المهددة باعتداءات المستوطنين في المزرعة الغربية ببسالة وعطاء اهالي المزرعة الغربية الذين صنعوا نموذجا في المقاومة الشعبية، والعطاء بتصديهم للمستوطنين ودفاعهم عن ارضهم.

وأشار الى جريمة الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الجمعة الماضية و التي اودت بحياة الشهيد البطل عثمان أحمد لدادوة، واسفرت عن اصابة اثني عشر جريحا بالرصاص الحي، وبعضهم ما زال في حالة خطيرة للغاية، وقال البرغوثي ان اجرام المحتلين لم ولن يكسر ارادة اهالي المزرعة ولن يؤثر في تصميمهم على حماية ارضهم من رجس المستوطنين.

واضاف ان الشعب الفلسطيني موحد اليوم في ذكرى وعد بلفور المشؤوم في مقاومته الشعبية في المزرعة والخان الاحمر وكفر قدوم ومسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وحشد جيش الاحتلال قوات كبيرة ومدرعات واستعانوا بطائرة هليكوبتر لمواجهة المتظاهرين المعتصمين في اراضي المزرعة الغربية، وقاموا باطلاق الرصاص وقنابل الغازعلى المعتصمين وأصابوا أحدهم بالرصاص الحي في رجله.