الصين واسرائيل تعززان علاقاتهما بجملة اتفاقيات جديدة

وطن: اتخذت العلاقات التجارية بين إسرائيل والصين خطوة أخرى إلى الأمام، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي على مستوى رفيع في المنتدى السنوي الرابع حول التعاون بين إقليم يونان الصيني وإسرائيل أمس الخميس.

وبعد أسبوع من زيارة نائب الرئيس الصيني، وانج تشى شان، التي ركزت حصريا على العلاقات الاقتصادية، وصل وفد أعمال رفيع المستوى من إقليم يونان، جنوب غربي الصين، بما في ذلك نائب حاكم الإقليم، سونج جوينج، إلى اسرائيل لتعميق العلاقات مع مسرح الابتكار الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وقال سونج أمام المنتدى "نعتقد أن المسافة (بين الصين وإسرائيل) لا تعوق الصداقة" بحسب الصحيفة.

وأضاف "نحن نعتقد أن المنتدى منصة لصداقة حقيقية، وقد وفرنا فرصًا جيدة للأشخاص من مختلف القطاعات في إسرائيل لتعزيز التعاون بشكل أكبر".

وتابع سونج إنه من أجل تنفيذ خطط التعاون التي وقعها وانج ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، سيركز إقليم يونان على تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة والزراعة.

ومن بين الاتفاقيات التي أبرمت في المنتدى، وقعت مجموعة يونان القابضة للاستثمار، التي تمتلك أصولاً تقدر بحوالي 40 مليار دولار، صفقات مع مجموعة شركات أمان الإسرائيلية الرائدة للمواد الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات.

وكان نتنياهو قد كشف الأسبوع الماضي أنه يدفع اتجاه إتمام اتفاقية للتجارة الحرة بين إسرائيل والصين.

والصين الآن هي ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل على مستوى العالم، حيث وصلت التجارة الثنائية إلى أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2017.