إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلة- وطن: أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاماً لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على اراضي القرية، وكذلك لمناسبة الذكرى الـ101 لوعد بلفور المشؤوم.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، مطلقة الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وقال شتيوي "إن القرية شهدت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، خلال محاولتهم اقتحام القرية، مشيرا إلى ان جيش الاحتلال لاحق الشبان وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي دون وقوع اصابات".

واشار إلى أن جنود الاحتلال حطموا الباب الرئيسي لمنزل المواطن زاهي علي، واعتلوا سطح منزل المواطن زهدي شتيوي وحولوه إلى ثكنة عسكرية لقمع المسيرة، كما جرى تصوير المشاركين فيها.