إصابات بالرصاص والاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة شرق غزة

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين والصحفيين بالرصاص والاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية في مخيمات العودة كافة شرق قطاع غزة في الجمعة الـ32 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي أطلق عليها "شعبنا سيسقط الوعد المشئوم".

وأفادت مصادر محلية أن الآلاف من المواطنين يتوافدون للمشاركة في فعاليات جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" في كافة مخيمات العودةـ تأكيداً على استمرار المسيرات حتى تحقيق مطالب المسيرة كافة خاصة انهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الجماهير الفلسطينية أدت صلاة العصر في مخيمات العودة ثم توجه عدد من الثائرين تجاه السياج الزائل رافعين علم فلسطين، مؤكداً أن الجماهير التزمت بقرارات الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بسلمية المسيرات الشعبية وضبط النفس في مواجهة الاحتلال الذي أطلق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم خاصة شمال القطاع.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار عام 2018 للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، واستشهد من انطلاق المسيرات السلمية الشعبية نحو 210 مواطناً وأصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.