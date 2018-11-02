وزير خارجية البحرين يثنى ويشيد بمواقف نتنياهو

وطن: نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امتدح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الوزير البحريني: "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة، ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، اليوم، أن ما حدث في القنصلية السعودية باسطنبول للصحفي السعودي جمال خاشقجي، "كان مروعا" ويجب التعامل معه بشكل مناسب.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحاته لوسائل الإعلام في لقاء منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا، "في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين، لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من إيران، حيث ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية، مثلما هي تفعل خلال الأسابيع الأخيرة في أوروبا".