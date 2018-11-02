الحية يهدد الاحتلال إذا تأخر رفع الحصار

وطن: هدد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية مساء يوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من تأخر رفع الحصار عن قطاع غزة، قائلاً: إذا استمرت المسيرات وتأخر رفع الحصار سترون في فصل الشتاء ما لم تروه في فصل الصيف".

وأضاف الحية خلال كلمة له في مخيم العودة شرقي مدينة غزة: "إن حركته والفصائل وأبناء شعبنا يراقبون تنفيذ الوعود "والاحتلال حاليًا تحت الامتحان لتنفيذ وعوده برفع الحصار، والوسطاء قادرون على إلجامه".

وأكد، أن جهود كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة "توشك على النجاح"، مشدّدًا على استمرار مسيرات العودة شرق محافظات القطاع.

وأوضح الحيّة، أن "المسيرات انطلقت لهدفين رئيسين الأول إحياء القضية الوطنية في مرحلة تغييب وتصفية لها خاصة فيما يخص حق العودة، والثاني كسر الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة".

وقال الحية مخاطبًا الجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار: ""لولا المسيرات ما نظر إليكم أحد، ولا جاءكم أحد".

وأشار الحيّة إلى أن الجهود المصرية والقطرية والأممية الحثيثة لكسر الحصار عن غزة توشك على النجاح، رافضًا الخوض في التفاصيل.