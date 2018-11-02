مستوطنون يعتدون على مواطنين في حارة السلايمة بالخليل

وطن: اعتدى مستوطنون بالضرب، مساء اليوم الجمعة، على مواطنين في حارة السلايمة بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة ان 5 مواطنين اصيبوا بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستوطني "كريات أربع" اعتدوا بالضرب على مواطنين في حارة السلايمة القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، وأغلقوا عددا من المحال التجارية، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي.

وقال المواطن سميح دعنا، إن جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزله ونصبوا خيمة عليه، وشددوا من إجراءاتهم العسكرية في حارات البلدة القديمة ونصبوا العديد من الحواجز.

وفا