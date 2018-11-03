متأثراً بإصابته عام 2014.. الطفل محمد الريفي يلحق بوالده شهيداً

رام الله- وطن: استشهد الطفل محمد الريفي (14 عاماً) اليوم السبت، متأثراً بإصابته التي تعرض لها خلال العدوان الأخير على غزة عام 2014.

وأكد مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، أن الطفل الريفي تعرض لاصابة خطيرة في الفقرات العنقية وكان مصاباً بشلل رباعي ويتنفس على جهاز اصطناعي منذ أكثر من 4 اعوام، جراء اصابته بقصف صاروخي استهدف منزل عائلته في حي التفاح شرق مدينة غزة.

يذكر أن والده وشقيقه و4 من أقاربه استشهدوا اثر ذلك القصف.