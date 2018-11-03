بالفيديو| غرفة الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي.. ما لا يمكن وصفه !

رام الله- وطن: عندما يكون الإعلام حُراً، وينطق بلسان الشعب، وهمومه وقضاياه، فاعلم أنه سيكون واجهة المتضررين الذين يسعون الى حياة كريمة.

وطن التي كان لها الدور الريادي في البحث عن طرق اتلاف المخلفات الطبية، ونشرت تحقيقاً استقصائياً حول ذلك ترتب عليه تصريحات من وزارة الصحة تؤكد سعيها لحل المشكلة بشكل جدي، خاصة في منطقة الشمال التي تعاني من هذه الظاهرة بصورة كبيرة.

وضمن قاعدة "لم أسمعك ولكن جاء حديثك إليّ يسعى" تواصلت مواطنة مع وطن -نتحفظ عن نشر اسمها-، وأرسلت لنا مناشدة تطالب فيها بضرورة مراعاة وزارة الصحة لنظافة الخدمات الصحية التي تقدمها للمرضى.

ووفقاً للمواطنة التي التقطت صوراً ومقطع فيديو لتوثيق الكارثة الطبية في إحدى غرف الطوارئ داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله، فإنها ذهبت مع والدتها المريضة لالتقاط صورة أشعة لها منتصف شهر أكتوبر المنصرم، وكونها تعمل في المجال الطبي ولديها معرفة بأهمية النظافة الطبية التي يتوجب استقبال المريض وفقها، شاهدت ما قال بأنه "كارثة لا يمكن وصفها".

وعبر الفيديو الحصري لـ وطن تظهر الحال الذي وجدت عليه المواطنة إحدى غرف الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي.

وأكدت المواطنة أنها سألت إحدى الأطباء الذين كانوا داخل الغرفة عن تبريره لما شاهدته، قال لها "طالبنا أكثر من مرة بتغيير الحال، ولكن دون استجابة"، وعندما كشفت للطبيب نيتها التصوير وارساله للإعلام ، بادرها بالطرح "صوري.. بلكي زبطوها"- أي الغرفة-.

وعندما سألنا المواطنة عن سبب توجهها لـ وطن، قالت بأنها تتابعها بشكل مستمر، وشاهدت قبل أيام تحقيقاً صحفياً أعدته وطن عن المخلفات الطبية، ما استدعى في ذهنها أن تلتقط الصور والفيديو وارساله لنا.

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ولمشاهدة رد وزارة الصحة على تحقيق وطن اضغط هنا