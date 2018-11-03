تفاهمات برعاية مصرية.. الهدوء مقابل الهدوء وتخفيف الحصار في غزة

غزة- وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية أن دولة الاحتلال وحركة حماس توصلتا برعاية مصرية إلى تفاهمات حول وقف إطلاق النار في غزة، على أساس الهدوء مقابل الهدوء، بحيث يلتزم الاحتلال فتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح، وإدخال البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد، والسماح بإدخال الأموال القطرية لحل مشكلة موظفي غزة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن التفاهمات تمت دون إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس محمود عباس سيبحث الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعهما القادم في شرم الشيخ، الذي يتوقع أن يجري اليوم السبت.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت على تخفيف البالونات، ووقف إشعال الإطارات المطاطية، والاقتراب من السلك الفاصل، وذلك من أجل تخفيف الخسائر البشرية، والحفاظ على مسيرات العودة بطابعها السلمي، الأمر الذي مهد للوصول إلى التفاهمات المذكورة.