516 مليون دولار انفاق 10 دول عربية على غسيل الملابس سنوياً.. تعرّف عليها

وطن- وكالات: تزداد في أغلب عواصم العالم، لا سيما الأقاليم التجارية والصناعية، ظاهرة ارتداء الزي الرسمي للعمل، وأجرت إحدى الشركات لتنظيف الملابس الجاف الشهيرة وهي "Zipjet" بحثا عن تكلفة غسل هذه الملابس، كجزء من أبحاث سوق الصناعة.

وتشمل الدراسة عددا من الدول العربية، وتوضح متوسط تكلفة غسل البدلة الرسمية، والانفاق الوطني سنويا على قطاع غسل الملابس الجاف، وعدد ساعات العمل التي يتطلب من المواطن أن يعملها لتأمين تكلفة غسل بدلة واحدة، حيث بلغ أجمالي إنفاق 10 دول عربية على الغسيل قرابة 516 مليون دولار سنوياً.

(عربي21)