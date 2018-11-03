بينهم أسيرة.. ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثمانية أسرى، يدخلون اليوم الثالث من تشرين ثاني- نوفمبر، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، اثنان منهم محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من جنين المعتقلة منذ عام 2014، ومحكومة بالسجن خمسة أعوام، وأمضت أربعة أعوام في السجون.

من مدينة طولكرم/ الأسير أمجد نادر محمد يحيى (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سليم صالح فريد عواد (44 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد عزت إبراهيم أبو طبيخ (34 عامًا) المحكوم بالسجن 14عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس/ الأسير كايد وليد كامل كلبونة (38 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله/ الأسير عبد الرحمن محمود عليان زايد (24 عامًا) محكوم بالسجن 13عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

من بيت حانون شمال القطاع/ الأسير لؤي فريد أحمد الزعانين المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير وسام خليل عبد المجيد أبو سمرة من مدينة غزة المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى سبعة أعوام في السجون.