فيديو | لقاء مؤثر لعائلة فلسطينية في برلين بعد فراق لسنوات

وطن- وكالات: عاشت عائلة فلسطينية من غزة المحاصر، لحظات لقاء مؤثرة بعد التئام شملها في العاصمة الألمانية برلين، بسبب إغلاق المعابر والحصار المفروض على القطاع، بعد فراق دام قرابة 7 أعوام.

والتقى الشاب ماجد أبو سلامة وشقيقاته مجد وشهد المقيمون في أوروبا مع والديهم في مطار شونفيلد، بعد تمكنهم من السفر من قطاع غزة وصولا لبرلين.

وقالت الشابة مجد أبو سلامة "حينما فتح باب القادمين في المطار، رأيت أمي بشالها (رداء تراثي) المطرز وابتسامتها المشرقة، وصرخت أختي شهد فور رؤيتها، وركضت إليها بشكل هستيري، لكن الأمن أوقفها لكون المكان فقط للخروج".

وأضافت: "شعرنا بالارتباك، وصرخنا بعفوية.. يالله يا ماما وبابا، طولتوا كثير، وركضنا إليهم بعد أن خرجا، كانت دقات قلوبنا تتسارع، انصبت دموعنا بغزارة، وارتمينا في أحضان بعضنا، وتعانقنا بحرارة".

وأوضحت الشابة الغزية أن المشهد كان "دراميا بعد الشوق القاتل والغياب الطويل والبعد القاسي الذي زاد على سبع سنوات".

بدوره، قال ماجد أبو سلامة: "لم نصدق أنفسنا بأن نلتقي جميعا مع بعضنا البعض بعد غياب طويل، ولم أتمالك نفسي من البكاء في أثناء اللقاء من شدة الفرح، كما أننا غنينا ورقصنا في طريقنا للبيت".

وأشار إلى أنه كان يشعر بالألم حين يشاهد أصدقاءه من جميع دول العالم يذهبون بأوقات العطلة للقاء أسرهم وأهلهم، "ولكننا في غزة استثناء نتجرع الذل والظلم، كما أن رحلة والدي من غزة عبر القاهرة إلى برلين لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن كل هذا بات هينا بمجرد لقائنا، وهذا ما نتمناه لكافة أبناء شعبنا".

(عربي 21)