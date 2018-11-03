فيديو | أول هاتف ذكي قابل للطيّ في العالم

وطن- وكالات: تسعى شركات صناعة الهواتف الذكية لتطوير أجهزة قابلة للطي، في محاولة لإقناع المستخدمين بالتحديث والتصدى لأزمة التشبع في الأسواق، وحديثا كشفت شركة تدعى Royole عن أول هاتف ذكي تجاري قابل للطي في العالم، أطلق عليه اسم Royole FlexPai.

يمكن استخدام الجهاز إما مطوي أو مفرود، مما يتيح للمستخدمين اختيار استخدامه كهاتف ذكي أو جهاز لوحي، وقال بيل ليو، الرئيس التنفيذى لشركة Royole: "يوفر الهاتف الذكي القابل للطي Royole FlexPai لمستخدمي الهواتف المحمولة تجربة ثورية مختلفة مقارنة بالهواتف التقليدية".

ويحل تمامًا التناقض بين تجربة الشاشة الكبيرة عالية الوضوح والقابلية للحمل، وسيغير التصميم صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع الأجهزة.

والشاشة في هاتف Royole FlexPai عبارة عن شاشة مرنة كاملة يمكن طيها بزوايا مختلفة سواء كان التقاط الصور أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الألعاب، ويضم الهاتف الذكي كاميرا بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة تبلغ 16 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها لالتقاط الصور العادية أو الصور الذاتية اعتمادًا على كيفية طي الهاتف.

وتتضمن الميزات الأخرى جهاز استشعار بصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو والتخزين القابل للتوسيع مع MicroSD وشحن USB-C.



(اليوم السابع)