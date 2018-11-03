القوى تدعو لاعتصام الأربعاء أمام سفارة البرازيل في رام الله

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، للاعتصام الاربعاء القادم امام السفارة البرازيلية في رام الله الساعة الثانية عشرة ظهراً احتجاجاً على قرار نقل السفارة من تل ابيب للقدس، وتأكيداً على التمسك بالقانون الدولي ورفض هذا القرار.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب حديثاً جايير بولسونارو، أكد عزمه نقل سفارة بلاده لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأكدت القوى في بيان لها، وصل وطن، نسخة عنه الأحد، على ما يلي:

- في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد ياسرعرفات تؤكد القوى ان شعبنا ماضي على طريق القادة الاوائل ولن يتنازل عن ثوابته وحقوقه مهما غلت التضحيات، وبعد 101 على وعد بلفور المشؤوم لن يقبل شعبنا بفرض الحلول الاحادية عليه مهما ازدادت المؤامرات ولن تسقط الراية حتى الانتصار والحرية والاستقلال.

- التحذير من مغبة الوقوع في صفقة تهدئة تتجاوز حق شعبنا في استمرار مقاومته المشروعة للاحتلال وتمهد الطريق لتمرير مخطط فصل قطاع غزة، وضرب الوحدة الجغرافية والسياسية للاراضي الفلسطينية المحتلة.

- تؤكد القوى رفضها المطلق لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال وهو ما تستفيد منه دولة الاحتلال لتجميل صورتها دوليا وتؤكد القوى رفضها لكل اشكال التطبيع العربي الرسمي وغير الرسمي وخصوصا من دول الخليج وهي يجب ان تتوقف فورا والبديل عنها هو تطوير حملات المقاطعة لدولة الاحتلال.

- ندعو لاوسع مشاركة في الفعاليات المساندة لاهلنا في الخان الاحمر وجبل الريسان المزرعة الغربية واعتبار يوم الجمعة يوم تصعيد ميداني في كافة مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

- تدعو القوى المؤسسات الحقوقية والانسانية للتدخل الفوري لانقاذ حياة الاسرى والاسيرات امام تصاعد عمليات القمع اليومي من قبل ادارات السجون ووحداتها الخاصة والاستهتار بحياة الاسرى ضمن سياسية الاهمال الطبي المتعمد وسياسية الاعتقال الاداري واحتجاز الاطفال والاسيرات.