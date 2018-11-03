حملة الفحص الشتوي للمركبات تبدأ غداً

رام الله- وطن: اعلن المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن حملة الفحص الشتوي للمركبات ستبدأ صباح يوم غدا الاحد 4/11/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كافة المحافظات بالتنسيق ما بين الشرطة ووزارة النقل والمواصلات.

وأضاف ارزيقات أن الحملة ستستمر لعدة اسابيع تشمل فحص اكبر عدد ممكن من المركبات للتأكد من توفر شروط السلامه العامة بداخلها وسلامة الاجزاء الرئيسية في المركبة كالفرامل والاطارات وماسحات الزجاج وشبكة الانوار وغيرها من الاجزاء، وفي حال تبين عطل في المركبات سيتم اتخاد الاجراءات المناسب من قبل شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات.

وبيّن ارزيقات أن الفعالية الرئيسية في مدينة رام الله ستكون بالقرب من البيست استرن بحضور محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام ووزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة والعقيد طارق الحاج مدير شرطة رام الله والبيرة، والعقيد ابو زنيد ابو زنيد، وممثلين عن العديد من المؤسسات.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة إجراء الفحص الدوري للمركبات والتأكد من سلامة اجزائها لمواجهة الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء.