وزارة السياحة تعلن البدء بإجراءات عقد امتحان الأدلاء السياحيين



بيت لحم- وطن: أعلنت وزارة السياحة والاثار، اليوم السبت، عن البدء بإجراءات عقد امتحان الادلاء السياحيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان الوزارة تهدف من خلال عقد هذا الامتحان إلى رفد القطاع السياحي بكوكبة أخرى من الأدلاء القادرين على نقل الصورة الحقيقية عن الواقع الفلسطيني، وتقديم الرواية الوطنية الحقيقية عن المواقع السياحية في فلسطين.

وشدد مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية في وزارة السياحة والاثار نداء العيسة، على أهمية اجراء الامتحان على ضوء النقص في عدد الادلاء السياحيين، إضافة لرفد القطاع السياحي بكفاءات سياحية جديدة، التي ستعمل على إضافات نوعية في مجال الترويج لفلسطين، وللمقاصد السياحية الفلسطينية، وفي مجال أسلوب سرد الرواية الفلسطينية امام السائح القادم لزيارة فلسطين.

واكدت العيسة ان الامتحان يأتي لضمان ان يكون الدليل السياحي، يمتلك المعلومات اللازمة والتقنيات الضرورية والخدمة السياحية المثلى للضيوف والسياح والحجاج الذين يزورون فلسطين، لافتة الى ان المتقدمين للامتحان هم ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك حسب الانظمة والقوانين المعمول بها.