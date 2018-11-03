رجال الأعمال ينسحبون والنقابات تعلق عضويتها في مجلس إدارة الضمان

رام الله- وطن: بالتزامن مع الحراك في المحافظات الفلسطينية الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، أعلن كل من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين انسحابها من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، والنقابات المهنية علّقت عضويتها بمجلس إدارة الضمان لحين الاستجابة لمطالبها.

وأكد اتحاد جمعيات رجال الأعمال لـوطن، انسحابها من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أكدت رفضها لهذا القانون.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمل- القدس اسامة عمرو لـوطن، إن مجلس إدارة الجمعية اجتمع اليوم، بناء على حراك العاملين الرافض لقانون الضمان بصيغته الحالية، وقرر رفض القانون بعد ضغط العاملين في الشركات.

وأضاف عمرو "لدينا قدرة محدودة بالتعامل مع القانون، وعبرنا عن رأينا في القانون، وعدم تطبيق القانون يعني عصيان مدني، نحن لم نصل لهذه الدرجة، لكن نأمل ان الحكومة تتراجع عن مواقفها، وتأخذ برأي القطاع الخاص والعاملين بشكل عام بعين الاعتبار وتقوم بإجراءات تساعد في امتصاص غضب الشارع واحتجاجات الجمهور واقناع العاملين بالانضمام في حال استطاعوا ذلك".

وتابع: لن نستطيع اجبار العاملين للانضمام لقانون الضمان، بالتالي سنكون في موقف محرج جداً، فإما ندفع عن عاملينا المبالغ المترتبة عليهم وهو سؤدي إلى اندثار شركاتنا، أو ان نكون مخالفين للقانون، ونحن لا نريد هذا ولا ذلك، ونأمل تفهم موقفنا.

وحول إجبارية الانضمام للقانون، قال عمرو "نعبر عن رأينا ونأمل أن يستمع صانع القرار لرأينا لنا، لأننا نمثل اصحاب الاعمل في البلد، ويوجد في الجمعية أهم الشركات الاقتصادية في البلد".

من جانبها، أكدت النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين والتي تضم (13) نقابة واتحاد، على ضرورة تأجيل تنفيذ سريان قانون الضمان، وأعلنت تعليق عضويتها فيه.

وجاء في بيان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، " يؤكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016، لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها، والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية".

وأضاف البيان "عطفاً على البيانات السابقة المتعلقة بالموضوع، نعلن تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تدعوا النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب".

وتابع: تأكيداً على أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، تدعوا النقابات المهنية والاتحادادت أعضائها الى المشاركة بالفعاليات التي تهدف إلى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ".