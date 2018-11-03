نقابة المحامين لوطن: نناشد الرئيس بإصدار تعليماته للحكومه لوقف الضمان

رام الله-وطن: أكد عضو نقابة المحاميين الفلسطيين أمجد الشلة وممثل النقابة في المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات القطاعية في دولة فلسطين أن: ممثلي النقابات المنضوية تحت المجلس التنسيقي اجتمعوا اليوم وأصدروا قراراً بتعليق عضوية النقابات في مجلس إدارة مؤسسة الضمان .

وقال في اتصال هاتفي مع وطن: أن المجلس وجه دعوة لكافة المنتسبين للهيئات العامة للنقابات بعدم التوجه أو التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي و ضرورة مقاطعتها .

وأضاف: نناشد الرئيس محمود عباس، بضرورة اصدار تعليماته للحكومة بضرورة ارجاء ووقف تنفيذ هذا القانون، وتشكيل لجان قانونية من مختصين وخبراء ومؤهلين في مجال الضمان الاجتماعي.

وأكد أن الاصرار والتعنت من أي طرف حول تنفيذ هذا القانون بصيغته الحالية، سيواجه بوعي الشارع الفلسطيني القادر على تحقيق جميع مطالبة بالطريقة التي يراها مناسبة.

ولفت إلى أن النقابات المهنية ستكون مضطرة للنزول إلى الشارع ودعوة كافة منتسبيها للمشاركة في الفعاليات الرافضة للقانون، في حال اصرار الحكومة على تنفيذه.

وتابع : طالبنا الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القانون قبل أي حوار ومن ثم نحن جاهزون للحوار معها، حول 28 بندا اتفقنا عليها، نحن نرفض تطبيق القانون بصيغته الحالية، ونؤكد أن فكرة الضمان الاجتماعي هي وليدة من النقابات وليست من أي جهة أخرى، ونحن نعي أهمية الضمان الاجتماعي، ولكن ليست بهذه الصيغة التي تمت بلورتها في القانون الحالي .

وبين أن المجلس التنسيقي دعا كافة المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة لعدم المشاركة والانضمام إلى مؤسسة الضمان، ونحن قادرين على حماية الشركات والعمال من أي مسؤولية قانونية قد تقع على عاتقهم.

وقال الشلة :نحن كنقابة محامين أكدنا منذ اليوم الأول ان هذا القانون فيه الكثير من العيوب والنواقص، ويشوبه القصور وهناك غموض وعدم وضوح في معظم النصوص الورادة في هذا القانون، وبالتالي نحن موقفنا كان ومازالرافض لهذا القانون بصيغته الحالية