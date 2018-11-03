محافظ القدس رتبة سلطوية ام اعتبارية ؟

كتبت نادية حرحش:

استفزني، بل أغضبني عنوان لإعلامي مخضرم يشبه فيه محافظ القدس الجديد، عدنان غيث بالراحل فيصل الحسيني.

قبل البدء علي التأكيد على نقطتين أساسيتين، الأولى أنني لا أعرف عدنان غيث، وليس لدي ما أتحفظ عليه أو أعترض بشأنه . بالنهاية هو رجل حزبي تم اختياره لمنصب المحافظ ضمن ترتيب السلطة الحاكمة وأولوياتها.

النقطة الثانية، تعتمد على "ترميز" فيصل الحسيني ، لأنني لا أحب التمجيد ولا التأليه للرموز. ولكن لفيصل الحسيني مكانة تستحق ذكراه الحفظ بالنسبة للقدس.

فيصل الحسيني يشكل جزء من التاريخ الفلسطيني، الذي سجل له بعد سنوات وسنوات من العمل الوطني، الذي كانت محصلته حياته. وما قدمه فيصل الحسيني، كما سبقه اليه والده عبد القادر الحسيني سيبقى محفوظا في تاريخ المدينة باحترام واجلال.

وهنا يبدأ سؤالي للإعلامي المخضرم، ولربما كذلك للمجتمع الفتحاوي الذي يحاول تركيز قوته الحزبية بالقدس.

في الأيام العادية هذه الأمور لا تحرك من هواجسي ولا تؤرقني، فبالعادة شأن المحافظ ليس الا امرا اعتباريا في ظل ما يجري سياسيا بالساحة الفلسطينية وعلى الأرض التي يحكمها الاحتلال من ناحية السيادة. ومن الصعب التفكير بمحافظ للقدس أكثر من شكليات المنصب في وقت نرى فيه ما يجري بالقدس، وبعد ما يقرب من الثلاثة عقود على سلطة أوسلو التي تركت القدس ليعلكها الاحتلال بين فكيه من كل الجوانب. فما نشهده كارثة ،الله فقط اعلم بمغبتها.

فاللحمة المجتمعية تآكلت، العقارات تسرب على مرأى النظر، والمدارس تأسرلت والتراث الفلسطيني (متحف مدرسة شميدت) يتم عرضه بجامعة تل ابيب، والقتل رميا برصاص الفلسطيني للفلسطيني صار عاديا، والتجنيس الإسرائيلي صار مفخرة، والتسابق على المغريات الإسرائيلية من تعليم ووظائف صار هو الوجهة.

فلا يهم إن كان هناك محافظ أم وزير، فمن يشكل التغيير ويؤثر في القدس هو الحدث. فقد يكون طفل من باب حطة لا يتجاوز العشر سنوات أكثر تأثيرا من أكبر شخصية في السلطة (كما رأينا في أحداث الأقصى). كما قد يصبح شابا بعمر الورد (كما في مهند وبهاء) يقدم حياته من أجل القدس من أي مكان بفلسطين أكثر أهمية من كل المفاوضات والحراك السياسي الممكن.

ما يجري بالقدس يحتاج فعلا حقيقيا. ولا يحتاج أي من المحاولات الحزبية لبسط السيادة. لسبب بسيط اكرر ذكره، السيادة في القدس لا تتحمل هكذا مهاترات. السيادة في القدس في مواجهة على مدار اللحظة بين المحتل وبين أبناء المدينة.

لا يوجد من هو محمي ولا من يحمل صلاحيات اكثر- الا العملاء (حتى تنتهي صلاحيتهم)-. الجميع عرضة لنفس الانتهاك ونفس السياسة المبنية على التنكيل من اجل التهجير.

نعم، ارقتني فكرة التهليل لاعتقال المحافظ، وهنا أصر على موقف لا يحتمل التحايل عليه، وأتمنى ان يجد المحافظ الجديد كلامي هذا من اجل المصلحة لا من اجل الانتقاد. فلا يمكن استخدام الاعتقالات المستمرة من قبل شرطة الاحتلال على انها تقدم للقضية او تسابق وطني. فلا تقاس الوطنية بكم الاعتقالات.

وفي القدس تحديدا، هكذا رسالة مريبة لابناء القدس من الشباب تحديدا، فإسرائيل لا تحتاج أسبابا للاعتقال، يكفي ان تستفز شرطيا بنظرة ليتم اعتقالك. نحن لا نريد شبابا في زنازين الاعتقالات في نهاية الامر. وكموضوع هدم البيوت، فان إسرائيل تستفيد من هذا الكم من الاعتقالات ماديا، فللقارىء التخيل كم الكفالات المطلوبة والتي يتم دفعها لعدم قضاء ليلة في المعتقل. كم الأموال التي يتم دفعها للمحامين وللمحاكم.

لا يسعني في ظل ما يتم قراءته سواء بين الحروف أو مباشرة، هو مقارنة كذلك بين أداء المحافظ الحالي مع المحافظ السابق ، عدنان الحسيني. وهنا أشدد مرة أخرى، انني لست من معجبي المحافظ السابق ولا اعرف ما هو الدور الذي كان بامكانه تقديمه من مكانه للقدس في ظل الواقع المعاش. الا انه بلا شك، كان حاضرا، وقد أكون ساذجة كعادتي في التحليل السياسي، الا انني رأيت ان هذا هو ما يقوم به المحافظ في حالته الاعتبارية بسبب الواقع المعاش تحت الاحتلال.

فلا يمكن ان يكون دوره اشكاليا، ولا يمكن ان يقدم أي شيء الا اعتباريا في وقت تمنع قوات الاحتلال بهيئاتها واجسامها المختلفة أي سيادة رسمية على القدس غير سيادتها. فللحق، كان عدنان الحسيني حاضرا في معظم الاحداث، ولكن الرجل كان حكيما، ولو ظهر ان شخصيته تميل الى البساطة، فهو لا يثير الاهتمام ولا يركض وراء الكاميرات والاعلام. واذكر جيدا، انتقاد البعض عند ضربه من قبل قوات الاحتلال في احداث الخان الأحمر. على اعتبار انه رجل اعتباري يجب الا يعرض نفسه ليكون على مرمى الهراوات. الا انه لم يفهم البعض ان الاحتلال هذا لا يميز بين كبير او صغير، بين محافظ او غفير. ولكن هنا ارجع لمكان تحفظي بموضوع "الاعتبارية" لشخص المحافظ. وهذا ما نراه منذ تولي المحافظ الحالي منصبه، فهل هكذا تقاس الإنجازات؟

في وقت حرج كهذا، يتم تسريب العقارات فيه على مرأى العين، هل علينا التركيز على اعتقال المحافظ ام التأكد من محاسبة كل من له يد ضالعة في هذه الجرائم؟

ان يتحول موضوع تسريب العقارات الى التركيز على المحافظ يعتبر بكل المقاييس خدش للحياء من قبل كل من يحاول تلميع المحافظ الجديد لأسباب حزبية.

قد تكون هذه الطريقة الطريقة العادية في أساليب فتح في ترتيبها وتقييمها للوطنية، وانا بهذه المناسبة لا اتهكم، فلكل حزب مقاييسه الخاصة. ولكننا في القدس اليوم ننزف من جرح أصاب القلب، لا يمكن التلاعب بالرأي العام والهائه عن المواضيع المهمة.

القدس ليست محافظا. ولكن المحافظ عليه الحفاظ على القدس. وإذا ما كان المحافظ عرضة للتنكيل المستمر من قبل الاحتلال، فما الذي يتوقعه اولوا السلطة منا نحن الشعب الأعزل من كل شيء؟

وقد يكون هذا المقال مناسبة للسؤال مرة أخرى، ما الذي يجري وجرى في موضوع التسريبات. البيع للمستوطنين قد وقع ولا شك فيه. والبائعين والمتورطين بالبيع معروفين، ما الذي جرى معهم؟ أين هم؟ من يحاسبهم؟ ما هو الحساب؟

في زمن فيصل الحسيني لمن أراد المقاربة، كان البيت لا يزال مثل العرض، انتهاكه لا يختلف عن انتهاك عرض الانسان. عندما تحول فيصل الحسيني الى ايقونة يشهد لها اهل القدس اليوم، كان نتيجة سنوات من العمل الدؤوب بين الناس ومع الناس وبين مناورات وتكتيكات سياسية حقيقية.

يشكل فيصل الحسيني بالنسبة لأهل هذه المدينة رمزا، كما شكل والده من قبله. فد يقدم المحافظ الجديد رمزا جديدا. قد يسير على درب فيصل الحسيني، مع العلم ان درب فيصل لا يمكن السير فيه، فلقد اغلق الاحتلال ذاك الدرب بالمتاريس منذ اغلاق بيت الشرق.

تحتاج القدس بكل تأكيد الى رمز. ولكن هذا الرمز يأتي بالعمل الحقيقي من اجل المدينة. سنقف بكل تأكيد وراء المحافظ الحالي إذا ما عمل من اجل المدينة. وليبدأ بإثبات نفسه بتقديم العملاء للمساءلة. لتتصدر المحافظة بيانا يتم فيه اقصاء كل من تورط ببيع للمستوطنين بالأسماء.

ليقف المحافظ امام أسرلة المدارس والمناهج.

أطالب بهذه اللحظة المحافظ بالتدخل بموضوع متحف مدرسة شميدت الذي ذهبت فيه المقتنيات الاثرية والتراثية الى متحف جامعة تل ابيب.

نريد للقدس أفعالا تسترجع ثقتنا بالسلطة. فالمراكز كهذه ليست مفخرة بل مسؤولية.

سأكتب شعرا في محافظ، يقوم بتقديم خدمات وطنية حقيقية من اجل المدينة. القدس أمانة في رقابنا.

والمسؤولية هنا ليست على المحافظ الحالي، بقدر ما هي مسؤولية المؤثرين كما في الاعلام. مسؤولية في الترميز ، ومسؤولية في التشبيه ، ومسؤولية في حجم الإنجازات التي يثق القارىء غير العالم بالامور بما يسطره أقلام أولئك العارفون!