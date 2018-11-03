شاهر سعد لوطن: ندرس الموقف من الضمان وسنعلن عنه غداً

رام الله- وطن: أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـوطن، أن نقابات عمال فلسطين تدرس موقفها من الضمان وستعلن عنه غداً في مؤتمر صحفي.

وقال سعد: لدينا اجتماع غداً الساعة الـ10 صباحاً في رام الله، وبعده مؤتمر صحفي الساعة الواحدة ظهراً، وسيكون لدينا موقف من قانون الضمان.

وأضاف بعد الاجتماع سيكون هناك معطيات حول البقاء أو الإنسحاب من الضمان، حيث سيتم مناقشة ذلك مع اللجنة القانونية في الاتحاد.

يشار إلى أن اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين أعلن انسحابه من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما علقت النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية عضوية ممثلها بمجلس إدارة الضمان لحين الاستجابة لمطالبها.