مصادر لوطن: البنك الوطني يشكو أبو شهلا لديوان الرقابة المالية والادارية

رام الله-وطن: تقدم البنك الوطني بشكوى ضد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية بسبب اعتماد أحد البنوك المحلية حافظاً أميناً لأموال صندوق الضمان .

وأفادت مصادر خاصة لوطن، أن البنك الوطني يعتبر غياب الشفافية في طريقة اعتماد هذا البنك، حافظاً أميناً للصندوق يخالف القانون، وهو ما حذى بإدارته لتقديم الشكوى لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

يشار إلى أن الالاف خرجوا بمسيرات رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي في جميع محافظات الضفة الغربية، فيما تصر الحكومة على تنفيذه بصيغته الحالية مع فتح حوار حول بنوده .