خلال اجتماع لأعضائها .. جمعية الفنادق العربية تدعو لتشكيل هيئة لتشجيع السياحة

رام الله-وطن: عقدت جمعية الفنادق العربية اليوم السبت، اجتماعاً لأعضاء هيئتها العامة بوسط وشمال الضفة الغربية (رام الله، نابلس، جنين وأريحا) في فندق الكرمل بمدينة رام الله .

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة الياس العرجا، وابراهيم الحافي، مدير عام المحافظات الشمالية في وزارة السياحة والآثار ومسؤول ملف الجمعيات والهيئات غير الحكومية.

وجاء الاجتماع بدعوة من أمين سر الجمعية جمال النمر، حيث تم البحث في سبل التعاون المشترك بين الاعضاء، ومناقشة كافة المشاكل التي تواجه القطاع الفندقي وطرق حل هذه المشاكل، وأهمية التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار لخلق طرق جديدة لترويج السياحة الفلسطينية، ومناقشة آليه استيعاب السياحة الوافدة إلى فلسطين، وأساليب خلق كادر مهني مدرب للقطاع السياحي.

كما وشدد اعضاء الهيئه العامة على ضرورة تشكيل هيئة تشجيع السياحة الفلسطينية، وأكدوا على وحدة القطاع الخاص السياحي تحت مظلة واحدة.