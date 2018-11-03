الاحتلال يعتقل مواطنا من حلحول ويغلق مدخل بيت عينون في الخليل

الخليل-وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مواطنا، من بلدة حلحول، وأغلقت مدخل "بيت عينون" بمحافظة الخليل، ببوابة حديدية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على دوار "عصيون" شمال الخليل اعتقلت المواطن محمود اسماعيل بشير ابو عصبة (48 عاما) اثناء عودته من عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر ، أن قوات الاحتلال اغلقت مدخل بيت عينون شمال شرق الخليل، ببوابة حديدية نصبتها في المكان ومنعت المواطنين من عبور الطريق المذكور.

كما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين القاطنين في الاحياء القريبة من الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة من الوصول الى منازلهم وعرقلت دخول آخرين بحجة تأمين احتفالات مستوطنيهم بالأعياد اليهودية.