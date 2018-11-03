ممثل النقابات المهنية والقطاعية في مؤسسة الضمان يؤكد تعليق عضويته

رام الله-وطن: أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنيه والقطاعية مجدي صالح، مساء اليوم السبت، أنه علق عضويته كممثل للمجلس التنسيقي في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال صالح في بيان مقتضب له وصل وطن: إنه وبناء على اجتماع المجلس التنسيقي للنقابات المهنيه والقطاعية والذي عقد الْيَوْمَ في مقر نقابه المهندسين مركز القدس، والذي ناقش كافة المستجدات، وتعزيزا لموقف المجلس التنسيقي الموحد، ونظرًا لعدم استجابه الحكومه لطلب قدم منذ عشره ايّام من اجل بحث التعديلات المقترحة من المجلس التنسيقي قبل سريان قانون الضمان وحرصا منا على وحده الصف للشعب الفلسطيني، فقد قمت بتعليق عضويتي في مجلس اداره صندوق الضمان كممثل عن النقابات المهنيه وحسب الأصول، لحين إقرار التعديلات المطلوبه والعادلة لقانون الضمان .

ويضم المجلس التنسيقي (13) نقابة واتحاد أكدت جميعها وفي بيان مشترك على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016، لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها، والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.