المستوطنون يستبيحون الحرم الابراهيمي

الخليل-وطن: استباح آلاف المستوطنين اليوم السبت ولغاية ساعات المساء، الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد السيدة سارة.

وقال مدير ورئيس سدنة الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن المستوطنين استباحوا تحت حماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، الحرم الابراهيمي الشريف، وأدوا صلوات تلمودية فيه، كما أطلقوا مزاميرهم وابواقهم داخل المسجد وفي باحاته واروقته وساحاته الخارجية.

وأشار ابو سنينة، إلى ان اقتحام المستوطنين للحرم ونصبهم لخيام متنقلة في محيطه يتزامن مع منع سلطات الاحتلال رفع الآذان فيه لعشرات الاوقات خلال الشهر الواحد، مضيفا ان قوات الاحتلال تمارس التضييق وتعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين الى الحرم بشكل مستمر في محاولة لتهويده بالكامل.

واوضح ان الاحتلال اغلق الحرم امام المصلين المسلمين منذ مساء امس وفتحة اليوم عند التاسعة ليلا، وعلى الفور باشر موظفو الحرم العمل على تنظيفه وفرشه لتهيئته لصلاة فجر غد الاحد امام المصلين المسلمين.

ووصف ابو سنينة، اقتحام المستوطنين الحرم الابراهيمي بالأمر الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، وخطوة جديدة باتجاه السيطرة عليه.