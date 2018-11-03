جوقة سراج تحيي حفل افتتاح مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب التاسع

القدس-وطن: يَحتفي مهرجان ليالي الطرب في القدس بحفلِ افتتاحه بجوقة سراج التي بَرعت بتقديمِ الأغاني والموسيقى العربية، حيث قَدمت كَوكبة من العازفين والمطربين باقة متنوعة من الأغنياتِ المختارة للفنان محمد عبد الوهاب مثل "مقطوعة حياتي"، و "نبتدي منين الحكاية" لعبد الحليم، و"هذه ليلتي"، و "النهر الخالد"، و"أمل حياتي"، و"عندما يأتي المساء"، و"في يوم وليلة". وذلك اليوم السبت 3تشرين الثاني 2018.

تَتكون جوقة سراج من 35 عازفة ومغنية، وتُعنى باحياء التراث الموسيقي العربي، هذه الجوقة التي أتت من الرامة- الجليل الأعلى لتملأ سماء القدس فرحا وحبا وعزفا لكبار الملحينين والمطربين، وتتعانق مع أشقائِهم المقدسيين في عشقِ الأرضِ والوطن عبر موسيقى عربية أصيلة، تبقى عالقة في أذهان الفلسطينيين.

يُذكر أن المهرجان يَشمل فعاليات موسيقية متنوعة التي يُنتظر أن تَستقطب جمهورا كبيرا من مُحبي الغناء والموسيقى العربية. حيث يَهدف في مضمونه لابراز التراث الموسيقي العربي والمحافظة عليه في ذاكرة الجيل الجديد، ولعرض الابداعات الموسيقية الفلسطينية.

ويَشمل برنامج المهرجان على العديدِ من الفعالياتِ خلال شهر تشرين الثاني من الفرقِ الموسيقية مثل فرقة القدس للموسيقى العربية، فرقة نابلس للموسيقى العربية، مقامات القدس وأعواد القدس، مجموعة نوى، رباعي دجى وحلم اسطنبول، والفنانة لامار.

العرضُ القادم هو (لرباعي الأعواد وفرقة مقامات القدس) التي أسسها المعهد الوطتي للموسيقى، وسُتقدم موسيقى عربية كلاسيكية، في يوم الخميس القادم 8-11-2018.

يًنظم مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب للعام 2018 من قبلِ معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، وبدعم من وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والأوروبية وهي: الصندوق العربية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة التعاون، والقنصلية السويدية العامة، ومركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وراديو 24 إف إم، ومركز يونس أمرة، وشركة كونسبت، ومطعم وفندق الزهراء، والجيروسليم، ومؤسسة الرئيس بوتين للثقافة والاقتصاد في بيت لحم، وبيت الفن في الجولان، وبيت الطفل الفلسطيني في الخليل.