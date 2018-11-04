بالصور .. مصرع 6 عمال فلسطينيين في حادث سير قرب البحر الميت

وطن: لقي ستة عمال فلسطينيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة.

وهرعت إلى مكان الحادث طواقم إنقاذ من "نجمة داود الحمراء" وجيش الاحتلال، في محاولة لإسعاف عشرة مصابين، وصفت حالة ستة منهم بالحرجة، وتوفوا لاحقا، بينما حالة الأربعة الآخرين ما بين متوسطة وخطيرة.

وكان هذا الطريق قد شهد الأسبوع الماضي حادث سير أودى بحياة أسرة كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، من مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله.

عرب 48