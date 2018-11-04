"الكابينت" يناقش اليوم آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

وطن: من المقرر، أن يناقش المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت" خلال اجتماعه اليوم الأحد، آلية إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مصدر رفيع المستوى، مساء أمس السبت، قوله:" إذا استمر هذا الاتجاه من الهدوء مع قطاع غزة، فإن الطريق ممهدة إلى وقف إطلاق النار والدخول إلى التسوية وتنفيذ مشاريع إنسانية".

وأضاف المصدر، سنناقش هذا الأسبوع آلية نقل الرواتب إلى حماس، وسيجتمع الكابينت غدًا لمناقشة القضية.

يذكر، أن وسائل إعلام عبرية، أكدت بالأمس عن قرب التوصل لاتفاق تسوية بين حركة حماس و"إسرائيل" في غزة.