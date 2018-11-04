مستوطنو غلاف غزة يغلقون الطرق المؤدية الى معبر أبو سالم

وطن: ذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من مستوطني غلاف غزة، يقومون هذا الصباح بقطع الطريق المؤدية الى معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية، إن المكان يشهد اختناقات مرورية، حيث يحتج المتظاهرون على تردي الوضع الأمني بالغلاف، ويحاولون منع دخول شاحنات الوقود والبضائع من الوصول الى قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه التظاهرات، تأتي في ظل الحديث عن تقدم في مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية المخابرات المصرية.