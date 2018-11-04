عبد الرحمن التميمي يكتب لوطن .. اقتراح :تشكيل حكومة ظل يسارية

لقد أدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ظهور اتجاهين فكريين رئيسيين في السلطة الفلسطينية ( التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية)،وهو فكر يتبني المبادئ الليبرالية الجديدة والعمل بإقتصاد السوق بشكل كامل وفكر (او شبه فكر) يتبنى مبادرة العدالة الاجتماعية والدعم ما بين الطبقات الاجتماعية وعكس ذلك الفكر في برامج الحماية الاجتماعية الضرائب واقتصاديات السوق وغيرها.

وفي نفس الوقت عاش الفكر الذي تبنى العدالة الاجتماعية وخاصة فصائل اليسار من عدم القدرة على الوحدة السياسية والاندماج في تيار يساري عريض ولكن الفرصة ما زالت كبيرة لإنتاج ادوات سياسية مشتركة تدافع عن المنطلقات الاساسية لليسار اتجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذه الادوات تشكيل حكومة ظل (حيث أن السائد الآن هو أن الامناء العامين للفصائل هم الذين يتصدروا الردعلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية). بدون دعم واسناد من المفكرين والاقتصادين وعلماء الاجتماع الأمر الذي يجعل رؤية التيار اليساري باهتة وغير مستندة إلى تحليل علمي واقعي.

يأتي هذا المقال ليقدم اقتراحا اوليا "بأن تتفق قوى اليسار الفلسطينية على تشكيل حكومة ظل موزاية تماماً للحكومة الاساسية وتصبح المواقف الاقتصادية والاجتماعية تصدر من وزراء حكومة الظل وهذا سيعطي نتائج ايجابية من حيث:-

- ترويج الرأي المستند إلى العلم والمعرفة.

- بيان وجهة النظر اليسارية بشكل واضح.

- احترام من قبل الجمهور ومعرفة أن هناك رأي يتفق أو يختلف مع الحكومة الرسمية .

- التصدي لقضايا اقتصادية واجتماعية بروح فريق يساري اتجاه قضايا مثل قضية الضمان الاجتماعي وغيرها.