بالاسماء .. سلطات الاحتلال تصدر (33) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله - وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (33) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

لافتاً إلى أن من بين الأوامر؛ أمراً إدارياً صدر للمرة الرّابعة بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدّة أربعة شهور، علماً أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

1. شريف نايف سليمان، جنين، 4 شهور تمديد

2. أحمد مأمون دراغمة، طوباس، 6 شهور أمر جديد

3. عبد الرحيم عبد الله عثمان، القدس، 3 شهور أمر جديد

4. حذيفة فضل يحيى، رام الله، شهران تمديد

5. مصعب إسماعيل برغوثي، رام الله، شهران تمديد

6. سيف سامر الإدريسي، طولكرم، 6 شهور أمر جديد

7. محمد داود ربايعة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

8. خالدة كنعان جرار، رام الله، 4 شهور تمديد

9. عودة أمجد عوض قاضي، رام الله، 4 شهور تمديد

10. أحمد سعيد أبو الرب، جنين، 4 شهور أمر جديد

11. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 4 شهور تمديد

12. سعيد محمود نخلة، رام الله، 4 شهور تمديد

13. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 شهور تمديد

14. عبد المجيد أحمد أبو سرور، بيت لحم، 5 شهور تمديد

15. قسام مجد برغوثي، رام الله، 4 شهور تمديد

16. أحمد عبد الجليل شحاتيت، الخليل، 6 شهور تمديد

17. أحمد سامي الهشلمون، الخليل، 6 شهور تمديد

18. ضرار أحمد حمادنة، نابلس، 6 شهور تمديد

19. أديب محمد مفارجة، رام الله، 3 شهور تمديد

20. كمال سليمان حامد، رام الله، 3 شهور تمديد

21. إياد حسني بزيع، القدس، 4 شهور تمديد

22. خليل خضر شوكة، بيت لحم، 6 شهور تمديد

23. فراس هاني الغول، جنين، 6 شهور تمديد

24. عمر محمد الحيح، الخليل، 6 شهور أمر جديد

25. وائل محمد عطا، رام الله، 4 شهور تمديد

26. باسل حسام معلا، رام الله، 4 شهور تمديد

27. أيوب يعقوب العصا، بيت لحم، 4 شهور تمديد

28. إبراهيم عبد الله عروج، بيت لحم، 3 شهور تمديد

29. هيثم عبد الناصر سياج، رام الله، 6 شهور أمر جديد

30. طارق هاني أبو عيشة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

31. حسن محمد عصفور، رام الله، 4 شهور أمر جديد

32. مروان محمد أبو فارة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

33. محمد سلامة عملة، الخليل، 4 شهور أمر جديد